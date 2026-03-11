為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    尊榮感？中警破販毒集團 「法拉利」咖啡包、「勞力士」搖頭丸曝光

    2026/03/11 12:02 記者許國楨／台中報導
    警方查扣仿法拉利外包裝的毒咖啡包。（警方提供）

    警方查扣仿法拉利外包裝的毒咖啡包。（警方提供）

    毒品也講究尊榮感？台中警方破獲一個販毒集團，發現該集團竟將毒品包裝成「奢華品牌」，不僅使用象徵頂級跑車的法拉利躍馬圖樣製作咖啡包，還將搖頭丸壓製成勞力士造型，企圖以時尚、潮流元素吸引年輕族群購買，而該案共逮捕首腦及小蜜蜂各一名，檢方也在近日偵結起訴。

    台中市刑大偵四隊今天說明案情指出，該隊日前偵辦毒品案件時發現，有毒品在市面上以「法拉利」作為暗號流通，外包裝印有一匹以前肢騰空、後肢站立的黑色躍馬圖樣，與知名跑車品牌法拉利標誌極為相似，研判背後有販毒集團操作，隨即組成專案小組展開跟監與蒐證。

    經查，22歲劉姓男子為販毒集團首腦，專門販售各式新興混合毒品與愷他命，並設計多種包裝，包括櫻桃口味的毒品「果汁包」、印有法拉利圖樣的毒咖啡包，以及外型仿照名錶「勞力士造型」搖頭丸，企圖走所謂的精品潮流路線及尊榮感，藉此吸引年輕客群。

    且為了快速配送毒品，劉嫌還指揮同為22歲的陳姓男子擔任俗稱「小蜜蜂」的外送角色，只要接到訂單，就立即開車將毒品送往指定地點與買家面交，行徑相當囂張，去年底警方見時機成熟，向法院聲請拘提及搜索，行動當天發現劉嫌所駕駛車輛幾乎成了「行動毒品倉庫」，車上隨時備妥毒品等待交易。

    警方當場查扣印有法拉利圖樣的毒咖啡包10包、勞力士造型搖頭丸10顆，以及愷他命毛重183.4公克等證物，全案依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦後，檢方也在近日偵結起訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    勞力士造型的搖頭丸。（警方提供）

    勞力士造型的搖頭丸。（警方提供）

