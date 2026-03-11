為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    潛逃菲律賓近10年！ 80歲製毒通緝犯張文忠將押解返台 要關5年半

    2026/03/11 12:03 記者劉詠韻／台北報導
    涉製造第三級毒品芬納西泮、現年80歲的主嫌張文忠，先前潛逃至菲律賓近10年。（記者劉詠韻翻攝）

    涉製造第三級毒品芬納西泮、現年80高齡的主嫌張文忠，先前潛逃至菲律賓近10年，經台菲執法機關合作追緝，由調查局駐菲律賓法務秘書與刑事局人員押解搭機返台，將於今（11日）下午2時5分抵達桃園機場後隨即逮捕，並解送高雄地檢署歸案。

    調查局支出，張文忠因涉嫌與他人共同製造第三級毒品芬納西泮，案件由調查局南部地區機動工作站偵辦後移送高雄地檢署起訴，法院最終判處有期徒刑5年6月確定。

    不過，張男在2016年10月判決定讞前即潛逃出境至菲律賓，高雄地檢署於2018年1月發布通緝，調查局同年11月將其列為外逃追緝對象。

    調查局駐菲律賓法務秘書，持續與菲律賓執法機關合作追查，發現張男2018年10月在菲律賓馬尼拉商圈，因持有約3公斤甲基安非他命遭菲律賓緝毒署當場查獲，毒品市值約新台幣1100萬元，當場遭菲方逮捕並入獄，後於2024年4月移送菲律賓移民局收容所。

    經我方與菲律賓執法單位多次協調，最終順利將張文忠押解返台，並由調查局南機站人員在桃園機場執行逮捕。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    調查局表示，此次押解任務由駐菲法務秘書、移民署駐菲移民秘書及刑事局駐菲警務秘書共同合作完成，展現台菲跨境執法合作成果，也彰顯我方持續追緝外逃罪犯、打擊毒品犯罪的決心。（調查局提供）

