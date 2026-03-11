撞倒18萬「移動藝術品」溜了！車主氣炸 鏡頭君揭真相

轎車駛離時不慎撞倒機車。（圖由民眾提供）

1輛新車價約18萬元、被車迷稱為「移動藝術品」的偉士牌（Vespa）機車，在台中街頭無端遭撞倒！車主驚見愛車莫名刮痕氣得立即報警，警方調閱監視器不到1小時就揪出肇逃女駕駛，對方原以為把車扶起就沒事離開，最後被依法開罰並須負擔賠償，還要面臨吊扣駕照處分，讓她懊悔直呼「代價真的太高了」。

第三分局交通分隊警員林益聖，7日接獲36歲柯姓男子報案，指停放在東區復興路的偉士牌機車疑遭車輛撞倒，柯男說，下班準備牽車時，發現原本以中柱穩穩停放機車竟改成側柱支撐，心中覺得不對勁，檢查後發現左側車身與後照鏡均有刮損痕跡，研判應是被其他車輛碰撞造成。

警方隨即調閱周邊監視器畫面，逐一比對可疑車輛動線，不到1小時便鎖定1輛涉案轎車，並通知49歲江姓女子到案說明，江女坦承，當天上午9時許與朋友相約附近取物，準備駛離時未掌握好車距，不慎碰撞停放在右前方機車導致傾倒，當時確實有下車將機車扶起，見車輛外觀看似沒有嚴重損壞，便心存僥倖直接離開現場。

柯男表示，平日相當愛惜這輛車，見愛車無端受傷既心疼又氣憤，幸好警方迅速調閱監視器查明真相，協助維護權益；警方表示，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定，駕駛汽車肇事無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處1000元以上3000元以下罰鍰；若屬逃逸行為，得吊扣駕照1至3個月，交通事故無論大小，當事人均應留在現場並撥打110報警處理。

