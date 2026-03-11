為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    好貴！偷走1顆御飯糰 代價1萬5

    2026/03/11 08:56 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣翁姓男子到便利商店偷走1顆御飯糰，南投地院判處拘役15日，若易科罰金折合1萬5000元。此爲御飯糰示意照。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣1名男子到便利商店將1顆御飯糰放進褲袋裡帶走，當晚店長清點庫存發現數量不對報警，警方查出是住在鎮上的翁男，他坦承想吃御飯糰而偷走，飯糰早被他吃完無法歸還，也未能與店家和解賠償，南投地院近日以竊盜罪名判處拘役15日，若易科罰金折合1萬5000元。另要追徵御飯糰價款。

    這名翁姓男子是在去年9月9日上午10點左右，走進集集鎮某家便利商店，將1顆自己想吃的御飯糰放進褲袋裡，沒有到櫃檯結帳，直接大方的走出便利商店，而該顆御飯糰估算價值約40元至55元之間。

    當晚店長清點庫存，發現御飯糰數量短少，經調閱該區監視畫面發現上午有男子疑似偷走1顆，店長報警後，警方調店內、店外、路口等相關監視畫面，鎖定翁姓男子所為。

    翁男也很阿莎力的承認，指他肚子餓很想吃御飯糰，可是口袋沒有錢，就順手牽羊，御飯糰早就吃完了。

    南投地院法官審理後，因翁男未能與店家和解賠償，且曾有竊盜前科，因此以竊盜罪名判處拘役15日，若易科罰金折合1萬5000元，以40元因御飯糰無法尋回沒收，因此追徵其價款（40至55元之間）。

