    首頁 > 社會

    詐騙車手收贓款賺1千元判2年4月 還要被追繳150萬

    2026/03/11 09:16 記者李立法／屏東報導
    詐騙女車手收贓款賺1千元，卻換來2年4個月徒刑，還要被追繳150萬。（資料照）

    劉男及邱女擔任詐騙集團車手，先後向陳姓被害人收取30萬及150萬元詐騙贓款，分別獲得3000元及1000元報酬，被害人查覺受騙報警逮到劉、邱2人送辦，屏東地院依共同詐欺取財罪判處劉男2年徒刑、邱女2年4個月徒刑，還要沒收或追繳2人各自收取的詐騙贓款，可上訴。

    陳姓男子去年4月間誤信投資詐騙技倆，依詐團指示下載「群怡MAX」APP，以利操作購買股票獲利，結果落入詐騙陷阱，先後將30萬元及150萬元現金面交給前來取款的劉姓與邱姓車手，陳男查覺受騙後，已追不回款項，警方據報逮到負責取款的劉男及邱女2名車手。

    劉男及邱女應訊時坦承在該起詐騙案中分別獲得3000元及1000元報酬，但贓款已上繳詐團高層；檢方認為2人正值壯年，均不思以正途獲取財物，為圖不法利益而加入詐欺集團擔任車手，犯罪行為對被害人造成嚴重影響，向法院求處2年以上徒刑。

    屏東地院審酌2人犯罪情節及犯後態度，依共同詐欺取財罪判處劉男2年徒刑，判處邱女2年4個月徒刑，並沒收或追繳2人各自收取的詐騙贓款。

