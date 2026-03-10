為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女網友寄帳篷結緣 台中34歲男34萬積蓄差點被騙光

    2026/03/10 08:11 記者張軒哲／台中報導
    女網友傳幼子住院照片給許男博取同情。（警方提供）

    女網友傳幼子住院照片給許男博取同情。（警方提供）

    台中市大雅區一名34歲許姓男子近期在網路認識一名日前透過社群平台認識一名暱稱「劉亦慧」的女性網友，對方照片身材姣好、容貌清秀，網友以「結緣」名義往要送許男一頂帳篷，又傳一張幼子重病住院缺錢，因為帳戶沒有完成認證被鎖住，需要對方開通網路銀行並支付運費，許男匯款時，行員機警報警，保住許男34萬元積蓄。

    許男單身孤寂，因女網友每天甜言蜜語，雙方以老公、老婆互稱，女網友雖屢屢拖延見面，許男仍深陷愛情詐騙陷阱，每天情話綿綿，女網友上週假裝要用「超商賣貨便」寄送帳篷，卻說因為帳戶沒有完成認證被鎖住，還謊稱孩子在醫院，需要對方開通網路銀行並支付運費。許男到郵局匯款時，劉姓行員提醒，詐騙集團通常先假裝交朋友，取得信任後，再編理由要你開通網路銀行、提供金融資料或直接匯款。這些話術都是陷阱，目的就是要騙走你的存款。

    大雅警分局六寶派出所警員劉仕銜到場後，許男還半信半疑，不斷問行員和警方：「到底要不要開戶？如果真的有小孩住院，不幫忙怎麼辦？」在警方耐心解釋後，他才驚覺自己差點受騙，立刻停止手續，成功保住34萬元。

    大雅警分局表示，網路交友詐騙為常見詐騙手法之一，詐騙集團常以交友、寄送物品或投資等名義誘導民眾操作金融帳戶，呼籲民眾若遇到要求匯款、操作網路銀行或提供金融資訊等情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，以避免落入詐騙陷阱。

    許男（左）到郵局匯款給女網友，遭到行員勸阻。（警方提供）

    許男（左）到郵局匯款給女網友，遭到行員勸阻。（警方提供）

