2女拿麻將牌起衝突堅持互告均判罪 浪費司法資源

陳女、佘女因打麻將起衝突受輕傷，互提傷害告訴，均被法院判罪。（記者鮑建信攝）

高市陳姓、佘姓女子打麻將只因拿牌起口角，涉嫌互持牌尺攻擊，雙雙掛彩受輕傷並對簿公堂，勞動院檢調閱監視器勘驗，官司還打到2審，結果均被判罪，易科罰金3萬元，勞民傷財，甚至浪費司法資源。

據了解，2025年1月14日上午7點多，被告陳女、佘女在北高雄某麻將館同桌打麻將時，因拿牌問題發生口角後，2人涉嫌互持牌尺攻擊，並拉扯頭髮倒地，雙手手肘等多處受輕傷。

警方受理報案後，由於2女堅持提告，辦案人員製作筆錄，釐清案情後，全案依傷害罪嫌函送高雄地檢署，經承辦檢察官偵查、起訴，高雄地院審理期間，安排進行調解，雙方仍然拒絕和解。

法官開庭勘驗檢方調閱麻將館監視器畫面後，並審酌陳女否認犯行，但佘女坦承不諱，依傷害罪各處拘役30天，如易科罰金，以1000元折算1日。

陳女不服上訴指出，指佘女先持牌尺攻擊，始被迫無奈回擊、遏阻，不能算是攻擊，屬正當防衛，要求還其清白。高等法院高雄分院調查後，認定陳女攻擊行為，不符合自衛要件，判決駁回，全案落幕。

