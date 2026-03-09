為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新北救護車值勤過路口遭撞 女駕駛未禮讓將開罰

    2026/03/09 21:31 記者陸運鋒／新北報導
    新北市消防局救護車今晚執行救護案件，行經中和區連城路、中正路口時，與魏姓女駕駛發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市消防局第一大隊民生分隊救護車，今天晚間6時許執行救護案件，行經中和區連城路、中正路口時，與魏姓女駕駛發生碰撞，隨後又被騎乘微型電動車的彭姓男子追撞，所幸僅魏女受到擦挫傷，但她未禮讓值勤中的救護車發生事故，將依法開罰。

    中和警分局調查，民生消防分隊救護車駕駛尤姓隊員及副駕駛劉姓隊員，今晚執行中和區中正路急病救護案件，當時開啟警示燈鳴警報器，沿中正路行駛通過連城路口時，與61歲魏女駕駛的轎車發生碰撞，而後方騎乘微型電動車的彭男，因煞車不及追撞魏女車輛，導致三方事故。

    據知，警消獲報到場時，2名救護員未受傷，但魏女右手擦挫傷、不需就醫。而雙方酒測值為0毫克，不過，彭男在肇事後已自行離開現場，警方將通知到案說明。

    警方指出，初步研判魏女行駛時未注意救護車鳴警報器執行公務，未禮讓救護車先行發生事故，將依道路交通管理處罰條例第45條第2項開罰，可處6千元以上、3萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣汽車牌照6個月，至於詳細事故原因，仍有待進一步釐清。

