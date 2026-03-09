南投杉林溪遊園車墜谷 觀光署：發生前營運正常 駕駛無類似事故紀錄

南投縣杉林溪森林生態渡假園區今天發生電動遊園巴士墜落邊坡，造成1死7傷。（南投縣消防局提供）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區今天發生電動遊園巴士墜落邊坡，造成1死7傷。交通部觀光署表示，初步了解，這次事故車輛出廠年份為2020年2月，事故發生前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且過去無類似事故紀錄；已委託專業單位辦理遊園車安全管理制度精進案，研議進一步措施，強化遊客安全。

觀光署表示，針對南投杉林溪森林生態渡假園區於今天發生遊園車事故，經確認，這次事故車上含駕駛共有8人，其中1名乘客不幸罹難，駕駛目前仍在加護病房治療，其餘6名受傷遊客狀況穩定。事故發生後，園區已全面暫停全區遊園車營運，並完成事故現場封閉管制，同時在園區入口及官方網站公告相關資訊，後續將全力協助家屬處理相關事宜。

觀光署指出，初步了解這次事故車輛出廠年份為2020年2月，事故發生前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且過去無類似事故紀錄。園區內遊園車行駛於園區內部道路，依「觀光遊樂業管理規則」納入觀光遊樂業管理，採三級管理機制，包括業者自主檢查、地方政府定期檢查，以及中央主管機關督導考核競賽；其中定期檢查由南投縣政府辦理，每年上、下半年各檢查一次。

觀光署強調，目前事故原因仍由檢警相關單位調查釐清中，將持續配合調查，並前已委託專業單位辦理遊園車安全管理制度精進案，研議進一步措施以強化遊客安全。

