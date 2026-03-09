為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南投杉林溪遊園車墜谷 觀光署：發生前營運正常 駕駛無類似事故紀錄

    2026/03/09 18:47 記者黃宜靜／台北報導
    南投縣杉林溪森林生態渡假園區今天發生電動遊園巴士墜落邊坡，造成1死7傷。（南投縣消防局提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區今天發生電動遊園巴士墜落邊坡，造成1死7傷。（南投縣消防局提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區今天發生電動遊園巴士墜落邊坡，造成1死7傷。交通部觀光署表示，初步了解，這次事故車輛出廠年份為2020年2月，事故發生前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且過去無類似事故紀錄；已委託專業單位辦理遊園車安全管理制度精進案，研議進一步措施，強化遊客安全。

    觀光署表示，針對南投杉林溪森林生態渡假園區於今天發生遊園車事故，經確認，這次事故車上含駕駛共有8人，其中1名乘客不幸罹難，駕駛目前仍在加護病房治療，其餘6名受傷遊客狀況穩定。事故發生後，園區已全面暫停全區遊園車營運，並完成事故現場封閉管制，同時在園區入口及官方網站公告相關資訊，後續將全力協助家屬處理相關事宜。

    觀光署指出，初步了解這次事故車輛出廠年份為2020年2月，事故發生前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且過去無類似事故紀錄。園區內遊園車行駛於園區內部道路，依「觀光遊樂業管理規則」納入觀光遊樂業管理，採三級管理機制，包括業者自主檢查、地方政府定期檢查，以及中央主管機關督導考核競賽；其中定期檢查由南投縣政府辦理，每年上、下半年各檢查一次。

    觀光署強調，目前事故原因仍由檢警相關單位調查釐清中，將持續配合調查，並前已委託專業單位辦理遊園車安全管理制度精進案，研議進一步措施以強化遊客安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播