88會館郭哲敏主動繳回犯罪所得1.2億 疑換取減刑、交保機會

88會館負責人郭哲敏被稱為「博弈洗錢大亨」，涉嫌從事地下匯兌洗錢218億元、獲利高達35億元，去年新北地院裁定2億元高額交保，5月底依違反銀行法重判11年8月徒刑。上訴後高等法院裁定羈押，12月起密集審理本案，高院這兩天也開庭審理中，郭哲敏昨透過律師主動繳回犯罪所得新台幣1億2666萬3107元，疑似為換取緩刑、減刑及交保所用的策略。

檢方認定，郭哲敏經營線上賭博網站獲利35億元，以及經營地下匯兌的資金流通高達218億元、獲利1.2億多元，總計不法利益約37億元。新北地院合議庭一審審理一年半，依銀行法的「非法辦理國內外匯兌業務」等多罪，將郭男判刑11年8月，宣告沒收已扣案市值約2億元的841萬顆泰達幣，以及未扣案的犯罪所得35億餘元。

高院從12月起密集審理此案，先前還爆出郭哲敏竟在法庭上看A片被法警逮到，法官當庭喝斥制止；高院也證實，當時有告誡律師及郭哲敏不得再犯。

針對郭哲敏繳回犯罪所得一事，高院今天表示，郭已於昨天繳回原審認定的部分犯罪所得新台幣1億2666萬3107元。

法界人士表示，依刑法及實務見解，繳回犯罪所得主要反映被告對於犯罪結果有所補救，具有一定悔意，因此法院在量刑時，可能將其列為「犯罪後態度良好」或「已填補部分損害」的情狀加以斟酌，但是否因此減輕刑度，仍須綜合考量犯罪情節、犯後態度、被害人損害程度以及是否達成和解等因素。

若僅是被查獲後才被動繳回犯罪所得，或犯罪情節重大，法院仍可能認為不足以明顯降低刑度。

