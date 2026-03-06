男開貨車恍神 建國高架南下匝道釀4車連撞1傷

台北市建國高架道路南下路段4車連環追撞。（記者鄭景議翻攝）

29歲鄭姓男子，今日上午9時16分許駕駛小貨車行經台北市建國高架道路南下路段，在準備下和平東路匝道前，疑似因未注意車前狀況且未保持安全距離，追撞前方正在排隊下匝道的轎車，導致該車向前推撞計程車，隨後鄭男後方的另一輛貨車也煞車不及撞上，現場共計4車連環追撞。大安分局警方獲報立即啟動交通快打，於1小時內迅速排除事故恢復通暢，事故中僅39歲吳姓駕駛自感頭暈不適自行就醫，詳細肇事原因仍待釐清。

大安分局調查，鄭姓男子今日上午駕駛小貨車沿建國高架往南方向行駛於第2車道，行經和平東路匝道前，疑似一時恍神，沒發現前方車流已因排隊下匝道而減速，導致前車頭直接碰撞由吳姓男子駕駛的白色轎車車尾。強大撞擊力導致吳男車輛往前推撞，撞上正在停等、由61歲鄭姓男子駕駛的計程車。

就在首波碰撞發生後，行駛在鄭男後方的46歲吳姓男子駕駛另一輛小貨車，也因煞車不及，前車頭再次碰撞鄭男貨車的車尾，形成4車追撞。事故造成4輛車分別有輕重不等的車損，其中首當其衝的鄭男貨車車頭毀損嚴重，零件散落一地。救護人員到場初步檢視，現場駕駛大多無礙，僅被追撞的吳姓男子表示頭暈想吐，隨後自行前往醫院檢查。

警方獲報後，立即派遣警力前往現場處置並啟動交通快打機制，管制建國高架往南外側車道，並通知2部拖吊車前往協助移置受損車輛。現場員警觀察，4名駕駛均無酒味、酒容，經雙方同意後未實施酒精測試，且4人駕籍資料均正常。事故現場於案發後約1小時迅速排除，恢復正常車流。

