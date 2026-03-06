又見網購「未通過實名認證」詐術 內湖婦人買芭樂險遭詐45萬

內湖婦人網購遭騙，前往郵局提領45萬元現款。（記者鄭景議翻攝）

台北市內湖區一名婦人日前在Facebook社團看到產地直送的便宜芭樂，私訊接洽後卻被對方以「未通過實名認證」導致賣家帳戶遭封鎖為由，誘導進入惡意網站並要求提領45萬元現款，上週末她前往郵局提款。內湖分局警員獲報趕往金龍郵局，及時戳破詐騙集團「假賣家」的套路，成功守住婦人辛苦積攢的血汗錢。

內湖分局內湖派出所副所長鍾佳潔、警員蔡雨宸當天中午接獲金龍郵局行員通報，指稱一名婦人欲一次提領帳戶內所有活期存款共45萬元，且面對行員詢問用途時言詞閃爍、神情焦慮，疑似遭遇詐騙。員警火速抵達現場，婦人起初堅稱款項是自用，但在警方耐心關懷並徵得其同意後，檢視其手機Messenger對話紀錄，發現這是一起典型的購物詐騙。

警方調查，該名賣家在對話中聲稱，因為婦人未通過系統實名認證，害賣家的帳戶被官方封鎖無法營業，隨即提供一組假客服連結，要求婦人點擊進入並輸入銀行帳號、身分證字號及手機驗證碼，意圖綁定帳戶後進行盜領。員警當場向婦人分析，這類手法是利用民眾的同情心與緊張感，進一步操控其提領現金。婦人聽完後驚覺自己差點讓積蓄付諸流水，當場封鎖對方並取消提領。

內湖分局統計，115年迄今已與轄內金融機構聯手攔阻詐騙金額達2670萬元。警方呼籲，詐騙集團手法日新月異，假買賣詐騙常以產地直送、價格異常便宜吸引目光，民眾網購時應選擇信譽良好的官方平台，切勿隨意點擊不明連結或提供個人資料、驗證碼。若遇要求匯款、操作網銀或宣稱未開通金流服務，應秉持「先查證、不匯款」原則，撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢，以確保財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

