生死一瞬間！男子陷蚵田水深及胸 金門消防弟兄及時救援

金門消防隊出動大批人力，將深陷蚵田、差點滅頂的男子救回岸邊。（金門縣消防局提供）

金門1名蚵農今天上午前往瓊林出海口採蚵，疑因雙腳深陷蚵田「無法自拔」，整個人動彈不得，眼見海水漲潮，生死一瞬間，幸好消防局及義消及時趕到，才將水已淹至胸口，差點滅頂的蚵民從鬼門關前救回。

金門縣消防局表示，上午約10點接獲報案，有民眾受困於瓊林出海口蚵田，消防局立刻由小隊長吳耀族及錢志華率隊，出動3車、2艘橡皮艇及10名消防人員，加上義消劉峻宇、王仲豪、吳能祥、楊惠媛、黃逸祥及洪國慶，第一時間趕赴現場支援。

吳耀族等人抵達現場，發現該蚵民受困於蚵田動彈不得，受困點距離岸際的蚵道還有400至500公尺之遙，且時值漲潮，情況相當危急，從肉眼觀察，蚵民水深及胸，隨時有滅頂危險，當下指揮隊員楊欽富、許峻維駕船救援，並同步備妥救援船艇，靠著隊員熟稔駕艇技巧，避開現場的蚵架，約10分鐘即將蚵民救起，當下評估蚵民沒有明顯外傷；附近民眾表示，還好救得快，當時水淹得很急，「很驚險」。

消防局第2大隊長董紀瑋說，此案件為典型民眾不諳海域環境而受困蚵田的案件，呼籲民眾從事任何海域活動，應事前掌握環境暨潮汐狀況，更重要的是應攜伴同行。

