    首頁 > 社會

    他氣女友分手另結新歡 兩度燒路人車輛判6年上訴駁回

    2026/03/06 13:39 記者楊心慧／台北報導
    桃園一名洪姓男子因不滿前女友分手後另結新歡，竟涉嫌兩度深夜前往新北市一處工寮縱火燒車洩恨。（示意圖）

    桃園一名洪姓男子因不滿前女友分手後另結新歡，竟涉嫌兩度深夜前往新北市一處工寮縱火燒車洩恨。（示意圖）

    桃園一名洪姓男子因不滿前女友分手後另結新歡，竟涉嫌兩度深夜前往新北市一處工寮縱火燒路人車洩恨。台北地院一審認定，洪男兩度放火燒他人的車，幸火勢及時撲滅未釀成更大災害，犯刑法放火燒燬他人汽車致生公共危險罪共2罪，判處有期徒刑各3年8月、3年6月，合併執行6年徒刑。案經上訴，高等法院認為原審判決無違誤，駁回上訴。

    判決指出，洪男因不滿前女友另交男友而心生報復，第一次於2023年12月26日凌晨騎車自桃園住處外出，隨後轉搭計程車至新北市某工寮附近下車，燒毀一輛自用小客車。第二次則於2024年1月22日凌晨，以相同方式抵達現場，燒毀工寮內另一輛車輛。

    台北地院審酌監視器畫面、證人證詞及行車軌跡等證據，認定案發時進出工寮的人影與洪男外套款式、機車外型均相符，且兩次火災發生時間均與洪男進入工寮時間高度密接。另鑑識人員在起火車輛附近發現含有易燃液體的鐵罐，並在洪男扣案衣物中驗出相同成分物質，顯示火災為人為潑灑易燃液體引燃。

    洪男提起上訴，高院審理時，洪男辯稱自己酒後斷片、不清楚行蹤，否認縱火，高等法院認為，洪男搭車過程中能清楚指示目的地，並曾要求司機等候，顯示神智清醒，辯詞不足採信。

    高等法院指出，洪男因感情糾紛而計畫性縱火，無視他人財產及公共安全，犯罪手段具有高度危險性，且犯後始終否認犯行、未賠償損失，因此維持原判刑度，駁回上訴。

