涉幽靈連署國民黨中市黨部34黨工全有罪 主委發聲了

去年大罷免案，國民黨台中市黨部爆出偽造「死亡連署」醜聞。（記者蘇孟娟攝）

去年大罷免案，國民黨台中市黨部爆偽造「死亡連署」醜聞，台中地院今判決，34名涉案黨工全被判有罪，其中，總幹事伍康龍涉2罪被判1年8月與3月徒刑，書記長陳劍鋒2罪被判處1年6月與3月徒刑，2人均褫奪公權2年，緩刑5年，其餘被告有2人未獲緩刑；國民黨台中黨部主委蘇柏興指出，尊重法院判決，會儘快跟相關黨工溝通了解是否上訴還是爭取易科罰金，若黨工盼付罰金結束訴訟，「黨部會想辦法募款代付，不會讓黨工出這筆錢」。

蘇柏興說，尊重法院判決，但也指是「小案大辦」，被指涉案黨工均是為黨付出多年，該案司法訴訟多時，司法程序漫長，不少人身心受煎熬，有的選擇提早退休，有的精神壓力大須尋求專業協助，今日甫判決，還未看到詳細判決內容，會儘快跟相關黨工溝通，了解意願以利後續協助。

蘇柏興說，因目前僅一審，會了解涉案黨工是否上訴或是能選擇易科罰金以結束司法訴訟過程，因黨工薪水區區數萬元，若涉案人員選擇易科罰金，會跟中央黨部幫忙籌措罰金，「沒道理讓黨工付這筆罰金」，讓黨工不要擔心，黨部會是後盾，會發動募款協助；不過，最終還是要看司法單位判決而定。

