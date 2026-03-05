「阿北不要！」7旬翁襲胸居服員 病妻求情也沒用

戴姓老翁涉對居服員伸 狼爪，除了要去坐牢外還得賠70萬元。示意圖（資料照）

周姓婦人因患有末期腎疾病，無法自主生活，申請居服員到宅服務，阿美（化名）每個禮拜要去周婦家服務3天，每次1小時，周婦的丈夫戴姓老翁竟趁機對阿美襲胸，阿美反抗大喊「阿北不要」，但仍躲不過狼爪，戴翁被依強制猥褻罪判刑2年6月，還要賠阿美70萬元。

判決指出，周姓婦人因生病長期臥床，申請居服員到府服務，阿美從去年1月1日起，每個禮拜週三、五、六上午會到周家服務1小時，協助洗臉、刷牙、餵早餐和量血壓；去年2月16日，阿美如期前往周家服務時，70歲戴姓老翁竟直接抱住阿美，還伸出狼爪襲胸，阿美奮力反抗，掙脫後忍著噁心不適感做完服務離開周家。

隔天阿美再上門服務時，周翁故技重施，阿美仍拒絕被侵犯，但不敵戴翁力量較大，仍被他襲胸得逞，阿美不甘心被欺負，私下錄音，順利錄到戴翁4度對他伸出狼爪的證據後，報警提告。

高雄地方法院審理時，戴翁否認犯行，還說自己把阿美當女兒才會抱抱她，但抱抱時聞到她有口臭，不可能對她伸出狼爪；但法官勘驗阿美提供的錄音檔，發現阿美確實有錄到戴翁襲胸時，阿美對戴翁說：「阿北不要這樣，因為我會不舒服……阿不要不要……啊，不要，我不舒服」、「阿北你不要這樣抱我或摸我的胸部，我覺得不舒服會痛」。

但戴翁不放手，回她：「你不讓我摸，我更不舒服」，法官認為相關事證明確，雖然周婦幫求情「不要跟他計較」，但認定他6度涉犯強制猥褻罪，判戴翁徒刑2年6月，目前案件已上訴。阿美另提民事求償150萬元，法官根據受侵害程度，判戴翁應賠70萬元，可上訴。

