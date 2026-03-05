為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    揚言在法院男廁放炸彈勒索 火爆男下場曝光

    2026/03/05 09:28 記者顏宏駿／彰化報導
    王男揚言在彰化地院放炸彈，被判6月徒刑。（資料照）

    王男揚言在彰化地院放炸彈，被判6月徒刑。（資料照）

    嘉義王姓男子因施用毒品、恐嚇取財、侵占等案被彰化地院判刑，去年10月間因缺錢花用，情緒大暴走，竟在屏東某醫院內，打電話到彰化地方法院，揚言在男廁放置炸彈，藉此向法警勒索金錢，但法警當場拒絕並報警。全案經彰化地院審理後，法官依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。

    判決書指出，王男前科累累，近期曾因侵占案件被判刑6月，又因恐嚇取財案件被判刑5月確定，經接續執行後，才在去年4月16日縮短刑期執行完畢，沒想到他又再度犯案。

    去年10月11日中午12時37分許，王男在屏東縣1間醫院，持用自己的手機撥打彰化地方法院總機電話，接通後自稱「王先生」，對值班法警恫嚇表示「要在法院男廁放炸彈」，同時還進一步向法警勒索金錢，但法警立刻拒絕，並迅速報警處理。

    王男到案後坦承犯行，供稱是因為對彰化地方法院心生不滿，加上缺錢花用，才會一時衝動打電話恐嚇。彰化地院審理後認為，王男僅因個人不滿情緒及經濟壓力，就動輒以「放炸彈」的方式恐嚇公眾，不僅危害社會秩序，也造成法院人員的恐懼，經審理後，法官依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑6月，可易科罰金。全案仍可上訴。

