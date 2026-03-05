利用網路電話交換機搞鬼 南市刑大抄機房逮3嫌

警方查扣交換機等設備。（南市刑大提供）

台南市刑大科技犯罪偵查隊上月在台中市查獲一起利用網路電話交換機（IP-PBX）協助詐欺機房運作案件，逮捕洪姓、蔡姓、林女等3嫌，警方清查發現，該交換機設備遭查緝前短短3日內，即遭詐欺機房話務人員撥打上百通詐騙電話，警方成功即時阻斷詐騙機房運作。目前尚未發現有民眾實際受騙，全案持續擴大清查中。

警方查出主嫌44歲洪男負責與上手接洽及領取設備，並偕同36歲蔡嫌前往客戶家中裝設；41歲林姓女子擔任掮客，介紹客戶、負責簽約及客服事宜，她以「電商推廣架設」為幌子，誘使民眾申辦市話門號並架設交換機設備，宣稱完成即可獲得3000元報酬，但實則供詐騙機房轉接電話使用，申請市話的被害人反而需負擔高額1萬多元的電話費用，還淪為詐欺幫助犯。

請繼續往下閱讀...

南市刑大今天（5日）指出，近年來詐欺集團濫用 IP-PBX（網路電話交換機）技術，透過來電未顯示號碼方式大量撥打詐騙電話，藉此隱匿實際門號來源，並偽裝成政府機關、銀行或電信公司等單位，再以假檢警、假親友借款等話術騙取財物，以規避國際電話警示機制，使民眾降低戒心，進而受詐騙，嚴重危害財產安全。台南市刑大掌握情資，運用科技偵查手段向上溯源追查。

而洪嫌及蔡嫌為規避警方查緝，前往架設設備時，刻意將車輛停放於架設地點一段距離外，再以接駁及步行方式前往裝設。設備完成後毋須人員現場操作即可自動運轉，具有無法過濾使用者、斷點多且不易追查等特性，大幅增加日後警方偵辦難度。

南市刑大專案小組經層層抽絲剝繭，並調閱多支監視器畫面比對追查，上月查緝洪嫌等3人到案。經檢察官複訊後，各被諭令3萬元交保。現場查扣IP-PBX網路電話交換機設備7台、合約書、手機3支及安非他命施用器具等證物。

專案小組目前掌握實際裝設網路交換機設備者1人，但犯嫌手機內尚有多名疑似「客戶」以代號稱呼，身分仍待釐清。警方強調，凡提供場所或設備協助詐欺集團運作，均涉幫助詐欺罪嫌，將依法究辦。

南市刑大呼籲，若民眾接到來電顯示為「+」號開頭或「未顯示號碼」，並涉及轉帳、匯款或個資提供要求，應立即掛斷並撥打165反詐騙專線查證。

南市刑大破獲詐騙機房，逮捕洪嫌（左）等3嫌。（南市刑大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法