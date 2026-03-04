渾然不知已入鏡！彰化男半年偷拍如廁、裙底213張 僅1人提告和解

偷拍之狼柯男作案多起，被害人都不知被偷拍，唯一提告的受害人與他和解。（記者顏宏駿攝）

彰化縣一名柯姓男子，利用手機、針孔攝影機在公共廁所或摩鐵偷拍女子如廁、裙底風光、沐浴、男女性交畫面多達213張照片，何男在公園女廁再次犯案時當場被逮，事件才爆開，但被害人都不知自己被偷拍。日前何男與唯一知道自己被拍的被害人和解，對方撤告，法院判決公訴不受理。

柯男自2024年12月至2025年5月間，在彰化縣員林市、北斗鎮、田中鎮、田尾鄉多處公共廁所、夜市、公開場所以及任職公司廁所，隨機偷拍多名女子如廁、沐浴及裙底等身體隱私部位；又在某汽車旅館與傳播妹進行性交易時，未經同意拍攝畫面。所有偷拍影像均儲存在手機及記憶卡內，經警方查扣後清點，共發現裙底影像106件、如廁影像105件、沐浴影像1件、性交影像1件，受害者人數眾多，但因不知被攝者身分，難以進一步追訴。

去年5月31日下午3時許，何男躲藏公園女廁隔間內，見到1名女子走進隔壁，將手機從隔板下方縫隙伸入偷拍其如廁畫面，當場被發現，女子立即跑出公廁高喊「隔壁有變態」，經路過民眾協助將何逮捕送辦。

警方在何男身上、機車及住處查扣多支手機、針孔攝影器、記憶卡、電腦主機等證物，法院審理、被告坦承犯行，律師辯護指出，本案除當場發現的告訴人外，並無其他被害人提出告訴，且被告已與該名如廁女子達成和解並獲撤回告訴，依法應為不受理判決。

彰化地方法院審理後認為，被告涉犯無故竊錄他人身體隱私部位、未經同意攝錄性影像等罪嫌，依同法第319條、第319條之6規定均須告訴乃論，原告已與被告達成和解並具狀撤回告訴，其餘被害人則未提告下，不受理判決。

