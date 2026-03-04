法院認證造謠！ 網紅「鄭方形」幼兒園性侵不實指控 61則貼文全下架

針對網紅「鄭方形」在網路散布不實指控，南市教育局成立「鄭方形事件澄清專區」。（南市教育局提供）

網紅「鄭方形」長期在社群平台散布，南市某非營利幼兒園王姓園長「性侵幼兒」及「隱匿案件」等不實指控。繼刑事偵查獲不起訴處分確定後，民事侵權訴訟近日法院已作出判決，鄭某夫妻敗訴，須連帶賠償20萬元，更罕見以判決主文要求必須刪除散布於臉書、IG及YouTube等平台的61項不實貼文與影片，法院認定其行為顯然不當。

兒少保護議題本應受到社會關注，但該網紅卻利用大眾善心炒作，用不實指控和戲謔手法操作網路輿論，甚至至今仍有網友相信並「抖內」捐款。因此教育局也首度在官網設置「鄭方形事件澄清專區」，完整呈現相關影片與新聞報導，讓民眾了解真相，避免被誤導。

王園長表示，法院判決已正式認證鄭姓網紅的61則言論都是「未經合理查證」的惡意攻擊，嚴重侵害名譽。園方希望透過判決平息事件，不再被炒作成社會對立。部分受害家長也成立反網路霸凌粉專，呼籲民眾不要再轉傳或輕信不實影片，更不要輕易受騙捐款，尤其鄭某曾透過 QR Code規避平台審查、發起募款，對孩子造成心理創傷與現實霸凌。

教育局對判決結果表示欣慰，強調對兒少保護案件一向秉持「有案即查、屬實即罰」原則，全案經數位鑑識、醫院驗傷均查無犯罪事實。教育局呼籲社會大眾理性辨識資訊，共同維護幼兒園教育環境的安全與純淨。

