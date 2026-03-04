為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    太子集團在押9被告30至500萬全交保 科技監控、不得接觸共犯證人

    2026/03/04 21:04 記者張文川／台北報導
    太子集團在押9人各以30萬至500萬元交保，皆限制住居與限制出境出海，配戴電子腳環或手環科技監控。圖為檢警調赴太子集團用犯罪所得在台購入的和平大苑房產內搜索。（資料照）

    台北地檢署今天偵結柬埔寨「太子集團」在台洗錢逾107億元案，依組織犯罪、洗錢等罪起訴62人及13家公司法人，通緝3名在逃成員；檢方今一併將9名在押被告移審台北地院，北院承審庭傍晚開接押庭，訊後於晚間8時許裁定，9人各以30萬至500萬元交保，皆限制住居與限制出境出海，配戴電子腳環或手環科技監控，每週二、五赴派出所報到，並命不得接觸聯絡共犯與證據清單上的證人。

    9人各自交保金額，台灣太子不動產兼天旭國際公司負責人王昱棠500萬元，天旭人資長辜淑雯400萬元、陳志心腹李守禮150萬、特助邱子恩50萬、尼爾公司負責人林揚茂150萬、財務主管鄭巧枚150萬、天旭財務主管陳麗珊100萬、玄古管理顧問公司負責人王俊國30萬，以及水房要角陳韋志50萬。

    王昱棠、辜淑雯皆配戴電子腳鐐，王另搭配個案手機，其餘7人皆戴電子手環。

    檢警調查，太子集團在台設立台灣太子不動產、天旭、顥玥、尼爾、皖禾等13家公司，透過細密分工與層層包裝，將贓款洗錢到台灣置產，並由天旭公司承租台北101兩層辦公室，以科技公司名義招募工程師，開發非法線上博弈軟體，並建置金流系統；其他公司各自負責客服、帳務支援與資金轉匯，營造合法經營的外觀。

    太子集團的洗錢運作模式，先由境外詐騙機房取得贓款後，透過虛擬貨幣轉換、地下匯兌管道，分層洗錢，將資金引向台灣用以投資豪宅不動產、超跑名車，形成「境外詐欺、境內漂白」的資金鏈。

    全案已查扣的不法資產逾50億元，包括多戶豪宅與33輛頂級超跑以及名牌精品，部分豪車本週一已囑託行政執行署台北分署執行法拍，進行變價程序，精品系列已由士林執行分署舉辦過第一波法拍。

