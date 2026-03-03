為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    3/3今彩539頭獎開1注！ 1000萬彩金落新北、大紅包開27組

    2026/03/03 22:22 即時新聞／綜合報導
    3月3日開獎的今彩539頭獎開出1注，大樂透春節大紅包開出27組，春節小紅包開出40組。（本報合成）

    今天（3日）開獎的今彩539頭獎1注獨得，由新北市蘆洲區信義路246之2號「珍珍彩券行」開出；大樂透頭獎則摃龜；大樂透春節大紅包共開出27組，春節小紅包開出40組。

    第115000025期大樂透中獎號碼「05、26、27、35、45、46，特別號：37」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得399萬5487元；參獎共84注中獎，每注可得5萬1224元；肆獎共200注中獎，每注可得1萬3830元；伍獎共3604注中獎，每注可得2000元；陸獎共4841注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬1374注中獎，每注可得400元；普獎共6萬8977注中獎，每注可得400元。

    第115000025期49樂合彩中獎號碼為「05、26、27、35、45、46」。四合摃龜；三合共60注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2475注中獎，每注可得1250元。

    第115000049期今彩539中獎號碼為「02、19、21、32、35」。頭獎開出1注，可得1000萬元；貳獎共287注中獎，每注可得2萬元；參獎共9774注中獎，每注可得300元；肆獎共11萬4735注中獎，每注可得50元。

    第115000049期39樂合彩中獎號碼為「02、19、21、32、35」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共256注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8719注中獎，每注可得1125元。

    第115000049期3星彩中獎號碼為「625」。壹獎共198注中獎，每注可得5000元。

    第115000049期4星彩中獎號碼為「6862」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

    第115000025期大樂透春節大紅包中獎號碼「06、07、12、15、18、24、30、31、41」，春節小紅包：21。

    本期加碼開獎結果，大紅包共開出27組，總中獎注數32注，其中23組為單注獨得，另有3組由2注平分，1組3注均分；小紅包開出40組，總中獎注數為50注中獎，其中32組為單注中獎，7組為2注均分，1組4注均分。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見：「台灣彩券網站」

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    大樂透加碼春節大小紅包開獎號碼。（擷取自台彩官網）

