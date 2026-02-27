為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    被冒名詐5千萬還不夠？再遭恐嚇索2千萬不忍了 運彩公會理事長怒提告

    2026/02/27 16:11 記者許國楨／台中報導
    運彩公會理事長何昱奇（左）與妻子日前接受績優經銷商表揚，對近日遭恐嚇一事決定提告。（何昱奇提供）

    運彩公會理事長何昱奇（左）與妻子日前接受績優經銷商表揚，對近日遭恐嚇一事決定提告。（何昱奇提供）

    中華民國運彩公會理事長何昱奇先前遭楊姓女理專冒名詐財案才進入司法程序，如今又爆出遭人恐嚇取財2千萬元，何昱奇今（27）日公開表示，已正式委任律師提告，強調「絕不妥協」，將全面以法律手段追究相關責任。

    據了解，楊姓女理專與何昱奇妻子為學姐學妹關係，因知悉何擔任運彩公會理事長，竟涉嫌盜刻何與彩券行印章，並偽造契約書，一人分飾多角對外招攬投資彩券行，至少有30多人受騙，金額高達約5千萬元，案件去年底已依違反銀行法、詐欺及偽造文書等罪起訴。

    何昱奇為維護個人名譽與公會運作，當時主動向調查單位舉發提告，希望讓真相水落石出，未料案件進入司法程序後，近日又接連有自稱替楊女「討公道」人士找上門，不僅頻頻放話、影射操作，還將2名前員工與楊女間的私人糾紛，刻意扭曲成「理事長背後遙控」說法，並向他恐嚇索取2千萬元，否則將持續對外爆料施壓。

    何強調，對於任何形式的威脅或以爆料為手段的交換條件，皆採零容忍態度，「不要把我的沉默當成退讓，更不要把我的理性當成軟弱。」他已完整保全相關對話紀錄、錄音、截圖及時間軸，作為法律程序基礎，並重申這不是輿論攻防，而是明確的刑事責任問題，相關行為已涉及恐嚇取財、加重誹謗及意圖不法利益等罪嫌。

    何表示，自己無意對罵，也不願讓事件延燒影響公會形象，但若有人企圖透過輿論操作或威嚇手段謀取利益，他將堅決以司法途徑回應。

