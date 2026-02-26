彰化百萬詐騙案「收水手」判1年4月 共犯辯詞有理獲判無罪

彰化檢警日前破獲詐騙案件，逮捕徐男、陳男等人，彰化地院審理後判處徐男1年4月，卻判陳男無罪。（記者陳冠備攝）

彰化地院近日審理一起詐欺案，卻出現共犯「一有罪、一無罪」的特殊判決。擔任「收水」的徐姓男子被判刑1年4月，但同案的陳姓男子則主張「有加入詐騙集團，但加入的不是這一團」，法院審理調查後，認為檢方無法提出其涉案直接證據，最終判決陳男無罪。

判決書指出，2024年6月1名女子誤信網路投資廣告，遭詐團以假投資手法詐騙，同年9月13日相約彰化花壇鄉某土地公廟面交100萬元。當天，詐團派出劉姓少年車手取款，得手後交給徐姓少年，徐少再將贓款丟入徐男駕駛的車輛，由徐男轉交上手，藉此製造金流斷點。

請繼續往下閱讀...

警方循線逮捕徐男，檢方認為他擔任收水手，且作案時陳男也在車上，並負責後續聯絡交付款項，2人應屬共犯，依加重詐欺罪起訴。法院審理後，徐男坦承犯行，並繳回3000元報酬，依三人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑1年4月。

不過，陳男堅決否認參與本案。他坦承自己確實加入過詐騙集團，但強調「不是這一團」。他辯稱，作案車輛為友人所有，平時停放在他與徐男住處，2人皆可使用，案發當天他並未在花壇，也未參與任何作案行為。

法官審理發現，全案指證陳男涉案的證據，僅有徐男單一指述，警方未能蒐集到監視畫面或通訊監察等關鍵事證，檢方提出的證據無法證明陳男參與的是「這個」詐騙集團，基於無罪推定原則，判決陳男無罪。

雖然陳男逃過本案，但法網恢恢，他另涉偽造文書案，遭高雄地院依共同冒用公務員名義詐欺取財罪，判刑1年6月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法