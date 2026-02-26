台74線北屯段5車連環撞 5人受傷送醫

小黃車尾嚴重凹陷變形。（民眾提供）

台74線快速道路北屯區東向16K路段，今天（26日）下午3時45分許發生5車碰撞事故，一輛大貨車疑似與前方車流發生追撞，波及計程車、2輛轎車及1輛重型機車，現場碎片四散，其中小黃車尾嚴重凹陷變形，後擋風玻璃整片碎裂。

從現場畫面可見，黃色計程車後方幾乎被撞爛，保險桿脫落、鈑金扭曲，停在車道中央動彈不得，一旁黑色轎車車頭受損，重機騎士與其他駕駛站在路肩等待處理，交通一度回堵，所幸事故未釀成更嚴重傷亡，有5人受傷送醫。

台中市消防局獲報派遣水湳、西屯、四平分隊，出動各式消防車4輛、消防人員10名趕往救援，3時53分抵達現場，由水湳分隊分隊長張介彥擔任指揮官。經初步清查，傷者共3男2女，均意識清楚。

其中，計程車上79歲男乘客肢體疼痛、77歲女乘客手腳發麻，送往中國附醫治療；39歲計程車駕駛頸部不適，另2名轎車駕駛，分別28歲男性腰痛、56歲女性頸部不適送往台中慈濟醫院，肇事原因及責任歸屬，待警方調查釐清。

台74線快速道路發生連環車禍。（民眾提供）

消防人員趕往將傷者送醫。（民眾提供）

