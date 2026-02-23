財神爺心花怒放！2/23 今彩539頭獎開5注 600萬落4縣市

2月23日開獎的威力彩、大樂透頭獎摃龜，今彩539頭獎開出5注。（本報合成）

2月23日開獎的大樂透和威力彩頭獎皆摃龜；今彩539頭獎則開出5注，每注可得600萬元，由台北市內湖區內湖路一段737巷27號的「一夜富彩券行」、台北市北投區知行路330號1樓的「中大組探大吉商行」、新竹市北區中興里北門街5號一樓的「照達商行」、彰化縣彰化市新興里自強路34號1樓的「旺來福彩券行」和台南市安平區天妃里安平路726號1樓的「金安億公益彩券行」開出。春節大紅包開出28組，小紅包開出28組。

威力彩頭獎摃龜

第115000016期威力彩中獎號碼為「第一區：04、10、13、24、31、35，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共60注中獎，每注可得2萬元；伍獎共417注中獎，每注可得4000元；陸獎共2889注中獎，每注可得800元；柒獎共5443注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬9245注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬8388注中獎，每注可得100元；普獎共6萬5251注中獎，每注可得100元。

大樂透頭獎落空

第115000024期大樂透中獎號碼「06、10、23、27、47、48，特別號：30」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得360萬7222元；參獎共67注中獎，每注可得5萬7980元；肆獎共192注中獎，每注可得1萬3006元；伍獎共3552注中獎，每注可得2000元；陸獎共4723注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬8426注中獎，每注可得400元；普獎共6萬5429注中獎，每注可得400元。

第115000024期49樂合彩中獎號碼為「06、10、23、27、47、48」。四合開出4注，每注可得20萬元；三合共64注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2467注中獎，每注可得1250元。

第115000048期今彩539中獎號碼為「03、10、12、27、36」。頭獎開出5注，每注可得600萬元；貳獎共367注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬3006注中獎，每注可得300元；肆獎共13萬6731注中獎，每注可得50元。

第115000048期39樂合彩中獎號碼為「03、10、12、27、36」。四合開出1注，可得21萬2500元；三合共275注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1821注中獎，每注可得1125元。

第115000048期3星彩中獎號碼為「143」。壹獎共122注中獎，每注可得5000元。

第115000048期4星彩中獎號碼為「4293」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

百萬大紅包剩171組

第115000024期春節大紅包中獎號碼「08、09、15、17、28、33、38、41、46」，春節小紅包「07」。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出28組，總中獎注數35注，其中22組為單注獨得，另有5組由2注平分，1組3注；小紅包開出28組，總中獎注數為32注，其中24組為單注中獎，4組為2注均分。

大紅包累計開出309組、剩餘171組，小紅包累計開出486組、剩餘314組。下期（2月24日）持續加開。

威力彩、大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

