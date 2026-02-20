鏟子大盜強拆夾娃娃機偷零錢 新北警鷹眼1小時內逮人

新北市淡水傳出竊嫌持鏟子連續破壞夾娃娃機，竊嫌得手後故技重施未果，警方一小時內逮人，將通緝犯送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水區傳出夾娃娃機連續竊案，警方查出竊嫌持方鏟破壞夾娃娃機，竊取其中零錢，得手近一萬元，事後鎖定竊嫌為被發布的通緝犯，警方於案發後一小時內逮人，查獲得手後買毒解癮的張姓毒蟲，續追張嫌其餘犯行。

新北市淡水轄內12日傳出夾娃娃機連續竊案，警方掌握，一名嫌犯當日上午10時許，鎖定新春街兩間夾娃娃機店犯案，嫌犯持預藏的方鏟，強行撬開第一間店兌幣機，搜刮現金約1萬元後逃離現場；嫌犯隨後轉往另一間店，企圖故技重施，但因機台結構堅固，未能得逞，多次嘗試無果後，擔心行蹤曝光倉促離去。

請繼續往下閱讀...

受害店家調閱監視器，提供犯嫌特徵立即報警，警方擴大調閱周邊監視器影像，在鄰近社區地毯查訪，在一小時內，在案發地附近發現張嫌上前攔查，張嫌還故作鎮定，否認行竊，但當警方出示監視器畫面後，嫌犯啞口無言，而查證身分時，赫然發現34歲張嫌涉及毒品及竊盜案件，被台北、新北地檢署發布通緝，警方當場逮補，警詢後，依竊盜罪移送偵辦，並押解歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新北市淡水傳出竊嫌持鏟子連續破壞夾娃娃機，竊嫌得手後故技重施未果，警方一小時內逮人，將通緝犯送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水傳出竊嫌持鏟子連續破壞夾娃娃機，竊嫌得手後故技重施未果，警方一小時內逮人，將通緝犯送辦。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法