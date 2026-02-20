瑞芳九口一氧化碳中毒！消防署：熱水器挑選強制排氣 防範廢氣殘留

新北市瑞芳傳出一家九口疑似一氧化碳中毒，消防署再度呼籲，民眾裝設強制排氣熱水器，並保持裝設熱水器的陽台暢通，避免蓄積CO釀禍；圖為一氧化碳災例現場畫面。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

今天大年初四，新北市瑞芳驚傳一家九口一氧化碳中毒，而過年前土城羅家也傳出一家七口一氧化碳中毒，案發前一天更傳出十一歲長女猝逝，警、消事後研判，羅姓女童一氧化碳中毒機率極高；鑒於一氧化碳頻傳，消防署、新北市消防局呼籲，居家使用熱水器務必裝設強制排氣機型，並安裝陽台通風處，有效防止殘留有毒氣體回飄屋內釀禍。

消防單位呼籲，近來寒流、天氣寒冷，三令五申、呼籲民眾使用煤氣熱水器、電暖器時務必開窗，防範一氧化碳中毒，但實際經驗中，民眾居家仍常將強制排氣熱水器裝設屋內，或於裝設熱水器的後陽台加裝密閉窗戶、百葉窗遮蔽風雨，連同吊曬的衣服，阻擋通風，都容易釀成一氧化碳蓄積，釀成傷亡。

請繼續往下閱讀...

警方透露，一氧化碳號稱無聲殺手，產生的氣體無色無味，不只關窗會出事，連有開窗也有可能致命，多年前在新店地區，曾有民宅遭強制排出的一氧化碳回飄住處蓄積，導致一家四口不幸因一氧化碳中毒身亡，甚至直至發出惡臭，鄰居報案才發現悲劇；當時該戶雖有開窗，但當時風向改變，導致排出的一氧化碳，反被吹回到原本排出的屋內，導致非典型的悲劇。

消防署呼籲，防範一氧化碳中毒除民眾熟知CNS合格標示，依通風條件選用正確型式熱水器，要找合格技術士安裝並張貼施工標籤、定期檢修及汰換，另常被忽略的是，務必保持裝設熱水器的陽台通風，避免陽台加裝密閉鐵窗、鋁門窗，而晾掛衣物、堆雜物都曾被認定為影響通風，淪為一氧化碳蓄積幫兇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法