婦人駕車墜20公尺深山谷！ 嘉縣警消民合力救援脫困

莊姓婦人開車不慎墜落20公尺深山谷。（警方提供）

嘉義縣60歲莊姓婦人今天早上10點開車返回阿里山鄉新美村時，不慎駕車跌落20公尺深山谷，警方獲報後與消防人員進行救援，村民更用LINE群組號召搜索，終於在山谷發現墜谷的莊女與車輛，合力將莊女送醫救治。

竹崎分局山美新美聯合所今天早上10點許接獲莊女自行報案，獨自開車返回阿里山鄉新美村住家途中，一時不慎駕車跌落山谷，因車輛變形受困駕駛座內無法動彈。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後立即進行救援，但莊女無法說出確切的墜落山谷位置，經在附近沿路搜尋，並運用新美村LINE群組號召村民協助搜尋，10點50分終於在附近產業道路旁深20公尺山谷尋獲報案人及變形車輛，與119消防人員及村民展開救援，使用擔架協力將傷者送至產業道路脫困，11點40多分時就醫。

莊女身上有多處擦傷及腹痛，意識清楚，無大礙，由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院救治，經酒測無酒精反應，她感謝警方及消防人員與村民救援；警方提醒民眾，山區道路蜿蜒曲折，駕駛車輛應隨時注意道路週遭環境，遇會車或轉彎時務必減速慢行，以確保行車安全。

莊女受困在車內，由救援人員救出。（警方提供）

警、消人員與村民將莊女救出送醫。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法