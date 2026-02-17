出庭曾看A片被抓包！88會館郭哲敏洗錢218億再延押2月 看守所過年

「88會館」負責人郭哲敏涉嫌經營地下匯兌，洗錢金額高達218億元。（資料照）

「88會館」負責人郭哲敏涉嫌經營地下匯兌，洗錢金額高達218億元，一審重判11年8月徒刑。案件進入二審程序後，近期除傳出郭哲敏在法庭上公然觀看色情短影音遭法官喝斥外，高等法院審理後認定其具高度逃亡風險，且原羈押原因仍存在，裁定自今年1月16日起第三次延長羈押；郭提抗告後，最高法院予以駁回。

檢警調查，郭哲敏組織犯罪集團經營線上賭博網站，獲利高達35億元；其地下匯兌業務資金流通量更達到驚人的218億元。新北地方法院一審依違反銀行法、洗錢防制法及組織犯罪等罪名，判處郭哲敏有期徒刑11年8月，並沒收市值約2億元的841萬顆泰達幣（USDT）及未扣案犯罪所得35億元。

高院認為，郭哲敏一審遭判重刑，逃亡動機升高，且先前具保並接受科技設備監控期間，曾有試探監控效能情形，難以僅以具保或限制出境等方式確保審判進行，裁定自2025年11月16日起延長羈押2月。郭不服提起抗告，主張電子監控斷訊屬設備問題，接近海岸線亦屬正當活動，原裁定僅以重罪推論逃亡之虞，違反比例原則。

最高法院則指，羈押與否及是否延長，屬事實審法院裁量權限，只要未濫用權限即難認違法；原審已審酌卷證及訴訟進行情形，認原羈押原因仍存在，延長羈押並無不當，裁定駁回抗告。

郭哲敏案件審理期間，另傳出庭訊插曲。去年12月9日開庭時，律師將手機放置桌面查詢資料，疑似點擊到色情短影音，郭哲敏湊近觀看，遭執勤法警發現並回報承審法官。承審法官當庭制止，並告誡律師及郭不得再犯，律師當場頻頻道歉；高院隨後證實此事，並表示待案件終結後，將再審酌是否追究律師不當行為。

此外，同案被告施建芃不服延長限制出境、出海及科技設備監控8月之裁定，也一併提起抗告。最高法院認為原審審酌其涉犯重罪、曾攜帶大量現金欲出境等情，認仍有防逃必要，裁量並未違反比例原則，同樣駁回抗告。

