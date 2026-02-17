為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    飛官辛柏毅失聯逾月 愛妻以他名義捐遺體袋：淋過雨才懂被撐傘的暖

    2026/02/17 15:37
    飛官辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮東北外海失聯，至今已逾1個多月仍未尋獲。（圖擷取自臉書「IDF 經國號」）

    飛官辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮東北外海失聯，至今已逾1個多月仍未尋獲。（圖擷取自臉書「IDF 經國號」）

    空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮東北外海失聯，至今已逾1個多月仍未尋獲。在家屬苦等消息之際，辛妻近日低調以丈夫名義定期捐贈遺體袋，並將原本要收下的過年紅包轉作善款。她動情寫下「淋過雨才懂被撐傘的暖」，盼望丈夫有朝一日能被找到，「讓我帶你回家」，字句令人鼻酸。

    辛柏毅去年5月20日登記結婚，年底才與妻子赴北歐度蜜月，未料返隊不久後，於1月6日傍晚6時許，駕駛機號6700的F-16V單座戰機自花蓮基地起飛執行夜間訓練，晚間7時30分左右雷達光點消失，軍方隨後證實在花蓮附近海域失事。

    事發至今已逾一個月，適逢農曆春節，家家戶戶團圓之際，有網友在Threads貼出辛柏毅英姿照，呼籲外界持續為他集氣。貼文釣出辛妻現身留言：「過月餘有了，看到柏毅這張照片心還是很疼，大家的加油打氣他一定都有收到，我家的陽光男孩一定也還在努力，我沒有放棄等他。」

    除了堅定表態未曾放棄等待，辛妻也在另一則提及海巡人員遺體袋多仰賴善心捐贈的貼文下留言表示，「淋過雨才懂被撐傘的暖。我以先生的名字定期定額捐款遺體袋，謝謝你提供資訊讓我們知道有這樣的需求，把今年過年老公原本要包給我的紅包，用他的名字做了一件更有意義的事，也私心希望有一天你能在海的某一處被找到，讓我帶你回家。」

    她坦言，「柏毅的綿薄之力希望能讓多人體面的回家。意外總是不願發生在自己身旁，但既然發生了，也只盼能完整地回家。」

    空軍督察長江義誠少將指出，國軍已完成黑盒子精準定位，水深約2500公尺，已請國外打撈公司支援打撈工作，但因海象與氣候條件限制，仍待合適時機啟動作業。

