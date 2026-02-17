熱心幫帶手機赴日卻遭放鳥 脆友怒求償8231元「這理由」僅獲賠1568元

有網友熱心幫忙帶手機到東京，抵達後卻枯等2個小時，在脆上委託的網友事後一度搞失聯，他回台後憤而向對方提告並求償。示意圖。（資料照）

台灣民眾經常在社群平台Threads上許願，不管是尋人、尋找遺失物還是求助，往往都有意外驚喜與收穫，但有網友熱心幫忙帶手機到東京，抵達後卻枯等2個小時，委託的網友事後一度搞失聯，他回台後憤而向對方提告並求償包括等待、聯繫、保管手機、精神壓力、提告準備、交通等損失共8231元，桃園地院法官認為等待及保管手機求償有據，判准其中共1568元，其餘求償駁回。

方姓網友主張，去年7月2日在Threads看到蔡姓網友發文求助，希望徵人帶物品到東京與他人面交，他隨即回應願意協助，雙方隔天約相約面交取物，並確認蔡姓網友囑託攜帶的物品為手機1支，裡頭存有YUTA talk show活動電子門票。

請繼續往下閱讀...

豈料，他依約在7月6日將手機帶到東京場場地，遲遲等不到要出面取手機的人，蔡姓網友也沒提供聯繫方式，其後他多次在社群軟體私訊及電話聯繫蔡姓網友，蔡姓網友都是已讀不回或未讀，僅有7月14日短暫回應1次又再度失聯，他深感自己的信任與付出的大量心力與時間等成本都被無視，回台後決定對蔡姓網友提告求償，認為蔡姓網友應給付包括他於東京場地等待及聯繫時2小時耗費600元、長期訊息未讀導致精神壓力3000元、保管手機負擔的壓力與時間耗費2000元、蒐證與備案作業費用2500元、備案交通費支出131元，總計8231元。

蔡姓網友未出庭，僅以書狀主張，他在事發後已明確知道自己在聯繫及協調過程存有疏忽，事後得知事件經過即向方姓網友表達歉意，並表達願意給付合理報酬及已產生的相關費用，但無法配合在社群軟體刊登道歉啟事，而方姓網友對此並未回覆或同意，對於方姓網友提出的8231元民事求償，合理的請求他同意，長期訊息未讀未回導致精神壓力、保管義務負擔的壓力與時間耗費，以及蒐證與備案作業費等，仍應就具體損害程度、因果關係等提出具體事證。

判決指出，蔡姓網友委託方姓網友協助帶手機到東京，雙方成立委任契約，可請求因處理委任事務支出的必要費用，方姓網友請求在東京場地等待及聯繫時間2小時耗費600元於法有據，手機保管義務負擔的精神壓力與時間2000元部分，因無法舉證保管手機費用的確切數額，因此以每日100元估算，共9天加上寄回郵資68元，合計968元亦屬有據，合計蔡姓網友應給付方姓網友1568元。

至於長期訊息未讀未回導致精神壓力，從情節來看難認有侵害也非屬重大情事，蒐證與備案相關作業費及備案交通費，則不在處理委任事務的必要支出範圍，此部分請求駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法