險成「烤豬」！火舌狂竄鐵皮屋坍塌 頭份豬舍近百頭豬1頭嚇死

苗栗縣頭份市興隆路一間鐵皮豬舍，今（15）日上午7點多發生火警，濃煙沖天，消防人車到場，發現最近水源距離火場逾800公尺，經義消、民眾合力以機車載送水帶，並利用消防車接駁中繼，建構水線，順利滅火，讓豬舍內豬圈近百頭豬隻免淪為「烤豬」，但有1頭疑因驚嚇緊迫死亡。

苗栗縣消防局於今天上午7點37分獲報，指頭份市興隆路一間鐵皮豬舍發生火警，派遣第三大隊、頭份分隊及鄰近分隊人車前往搶救。消防人車到場，發現豬舍已竄出熊熊大火，鐵皮屋頂也被燒得坍塌，一旁豬圈有近百頭豬，但無人員受困。

但現場水源缺乏，最近水源距離火場逾800公尺，經義消、民眾合力以機車載送水帶，並利用消防車接駁中繼，建構水線，進行滅火，並經調請怪手開挖，於中午將火勢完全撲滅，約200平方公尺面積燒毀，1頭豬隻疑因驚嚇緊迫死亡。

豬舍主人稱事發前曾聽見疑似電線短路的聲響，隨後鐵皮遮棚的置物間就起火燃燒。確切起火原因，有待消防火調人員進一步調查釐清。

