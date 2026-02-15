德籍旅客驚魂記！錯過旅行團集合獲捷警幫助 大讚台灣人情味

一名德國籍旅客對台灣警察的溫暖留下深刻印象。（記者楊心慧翻攝）

一名德國籍旅客參加旅行團來台觀光，卻因錯過集合時間而一時感到無助，所幸遇到暖心捷運警察，協助聯繫，成功將旅客送至旅行團所在之處，在熱心民眾與捷運警察的接力協助下，這段小插曲最後成了德國旅客心中最溫暖的回憶，也令德國籍旅客對台灣警察留下深刻印象。

經了解，這名德籍旅客參加旅行團至中正紀念堂參觀，旅行團安排自由活動，但他不熟悉行程集合時間與地點，錯過遊覽車，獨自在周邊徘徊，一時不知所措，幸好有民眾察覺異狀，主動關心並陪同前往捷運中正紀念堂站求助。

捷運警察隊第二分隊警員黃宗顏獲報後，立即上前協助，先帶著旅客前往站外遊覽車停車場逐一確認，卻未找到該團車輛。面對語言不通的情況，捷警透過翻譯軟體及英文耐心溝通，釐清旅客須在當日下午4時前趕回基隆港與旅行團會合，否則將錯過後續行程。

沒想到德籍旅客身上僅有外幣與信用卡，沒有現金可支付車資，捷警隨即協助聯繫可刷信用卡的計程車，並向司機說明狀況，協助雙方確認目的地與付款方式。確認一切妥當後，旅客順利搭車前往基隆港，成功銜接行程。臨行前，他緊握員警雙手，頻頻道謝，感謝警方的即時、細心的協助，對台灣警察的溫暖留下深刻印象。

捷運警察隊呼籲，外籍旅客來台旅遊時，應留意團隊集合時間與行程安排，如遇迷途或突發狀況，可就近向捷運站務人員、保全尋求協助，或撥打110報案電話，捷警獲報後將立即趕赴現場，以確保旅程順利與安全。一次即時的援手，不僅讓旅程順利延續，也讓台灣的人情味在國際旅人心中悄悄發光。

