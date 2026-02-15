北捷龍山寺站驚魂記！乘客逃竄衝下車 真相大逆轉

台北捷運西門站往龍山寺站昨晚驚傳「乘客集體奔逃」事件。（取自社群平台Threads）

台北捷運西門站往龍山寺站昨晚驚傳「乘客集體奔逃」事件，主因是一名男子揮動雨傘，讓周邊旅客誤會要攻擊，進而引發恐慌。捷運警察隊還原當時情況，事發當時車廂內一名50至60歲男性乘客，疑因列車晃動導致重心不穩，以手中傘柄試圖勾取上方扶手支撐身體，由於行駛中搖晃不穩，他多次嘗試未果，一旁乘客誤以為攻擊，進而發生逃竄。

有網友昨晚在社群平台Threads發文指出，全部人突然都往同一個方向移動，像是他們後方發生什麼事、正在逃離。此時捷運到龍山寺站，大部分的人就先下車，下車後，看到幾個保全人員像是在搜索什麼人，從月台頭跑到月台尾，進車廂後反向跑回來，數分鐘後，指揮大家可進車廂，雖然大家不知道發生何事，但過程相當驚嚇。

該網友提供的畫面顯示，多名保全人員於月台與車廂間視察，並進入車廂確認狀況，確認無安全疑慮後，列車才恢復正常發車。

捷運警察隊指出，板南線往頂埔方向晚上8時許，一名目測約50至60歲男子，疑因列車晃動而重心不穩，他以手中長傘傘柄試圖勾取上方扶手支撐身體，但因列車行駛導致他多次勾取失敗，雨傘在空中揮動多次又發出聲響，周邊旅客以為是攻擊而移動，造成車廂旅客誤會，無人受傷。

