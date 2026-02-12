為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰化逆子弒母！不滿母找友到家聊天狂砍58刀起訴 由國民法官審理

    2026/02/12 09:37 記者顏宏駿／彰化報導
    謝男持圖中類似的持鐮刀狂砍8旬母58刀。（資料照）

    去年10月，彰化縣鹿港鎮謝男子因不滿86歲老母親找朋友到家裡聊天，不僅把母親友人趕走，還又以鎌刀狂砍母親58刀，謝母當場身亡，彰化地檢署依殺人罪嫌起訴謝男，將由國民法官審理。

    這起人倫悲劇是發生在去年10月30日晚間，以往就有情緒不穩、家暴行為的謝男疑因不滿老母親和友人在家裡聊天「吵到他」，和母親發生口角，把母親友人趕走後，謝母見他情緒不穩，趕緊打電話要孫子回來幫忙安撫。

    但謝男兒子開車趕來後，謝男更失控，拿起庭院農用鎌刀就朝老母親的頭部、頸部、身體瘋狂砍殺58刀，連兒子的車子也被砍到，警消獲報到場救援時，謝母已因失血過多，傷重不治。

    據了解，謝母有二子都開設工廠，經濟條件不差，砍母的謝男與母親同住，因情緒不穩定，家人曾聲請保護令，後來謝妻也和他離婚搬離據了解，謝母本該是含飴弄孫、安享晚年的時候，沒想到卻在小兒子手中斷送性命。知情人士透露，涉嫌行凶的謝男過去疑似就有情緒不穩狀況，也曾涉及家暴問題，妻子早已離開。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

