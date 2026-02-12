守護春節治安 高雄防搶演練逼真上陣

高雄防搶演練逼真上陣，守護春節治安不打烊。（圖由警方提供）

農曆春節將屆，金融機構、銀樓等現金流通頻繁場所，易成為歹徒覬覦目標，高雄警方為提升金融機構安全防護及強化行員危機應變能力，昨與轄區「高雄地區農會」信用部合作，舉辦防搶演練，藉由行員與警察各司其職，提升即時應變能力，避免人員與財物損害。

三民一警分局金融搶案狀況模擬，因演練逼真引發民眾側目，一度以為真的發生搶案，由一對男女警員扮搶匪，持槍侵入農會信用部行搶，行員應變處置並勤指通報，警方迅速趕到攔截圍捕。

演練模擬歹徒佯裝洽談業務後，突然威脅櫃檯行員交付現金，行員臨危不亂，依訓練流程假意配合並暗中按下警報鈕，線上警網隨即趕赴現場，歹徒見狀仍頑抗抵擋企圖逃逸，員警立即採取包圍戰術，迅速將其壓制在地並當場逮捕。

整個演練過程相當逼真，員警也藉機向行員及民眾宣導防搶要領，以及遇歹徒行搶如何保持機警謹慎之作為，此外，本分局也藉此次的演練提升線上警網快速應變打擊犯罪之能力。

三民第一分局分局長何正光表示，歲末年終及農曆春節前夕，民眾常有提領大筆現金需求，提醒民眾務必注意錢財不露白，如需提領大量現金，可就近向轄區派出所或撥打110申請護鈔服務；如舉家外出，也可向轄區派出所申請加強住家巡邏等貼心服務。

