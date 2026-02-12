周滿芝案凸顯國安情資鑑定缺口 法、學界倡重啟「第三方審議委員會」

法界指出，共諜、發展組織案件與日俱增。（美聯社檔案照）

中配周滿芝涉受中共資助在台發展組織，從無罪改判8年徒刑，其中調查局、國安局情資調查報告不一致，是判決出現落差的原因之一。對此，台大法律系教授林鈺雄、台北地院國安專庭法官許凱傑喊話，現階段急需情報單位成立公正第三方委員會，就滲透來源、組織成員身分進行鑑定，協助承審國安案件的法官進行判斷，並分別點名國安局和陸委會，應扛下籌備重擔。

中共對台滲透樣態日益多元，近年國安法、反滲透法案件與日俱增，但滲透來源身分難以核實，時常成為法庭攻防重點。知情人士透漏，陸委會曾受命統籌「第三方審議委員會」，用來鑑定滲透來源或組織成員身分，但2次籌備會中，司法院未清楚傳達一線法官訴求，反而不斷質疑鑑定妨礙審判獨立，加上國安會態度不堅定，最終胎死腹中。

長年關注國安議題的教授林鈺雄表示，要認定滲透來源是否為境外敵對勢力，需要很多情資綜合判斷，法官沒有那麼多資源，只能發函詢問國安局、情報局、調查局等單位，但回覆參差不齊，有時無法判斷，有時又稱判斷不能於訴訟上使用等各式理由，以周滿芝涉發展組織案為例，國安局和調查局的情資報告結果不一，出現判決落差。

如今共諜、發展組織案件遽增，但情報單位的認定卻越發混亂，林鈺雄認為，眼下急需第三方統一進行鑑定，協助法官判斷，他建議將陸委會先前籌備的「第三方審議委員會」重新優化，再召集情報單位共同組成會議，不用透漏情報來源，只要講述判斷結果，若能成功運作，可以緩解大部分境外敵對勢力的認定問題。

審理多起國安案件的法官許凱傑也認同，現狀需要鑑定委員會，但陸委會並非法定情報主管機關，也沒有統合、指導及協調權責，根據國家安全局組織法、國家情報工作法規定，他認為，國安局才是適合統籌的單位，未來只要依任務編組的方式進行，如同醫審會鑑定，以常態式獨立運作的委員會，召集國安局內部專家及外部情報專家，輔助認定滲透要件，能協助法庭判斷專業化。

至於現階段如何面對不同情報單位提供的矛盾意見，以及解決要件認定問題，許凱傑提出，刑事訴訟法第211條之1，傳喚國家安全相關專家，針對法庭中既有的基礎事實、情資，給予法官專業的法律意見，補強不足。

