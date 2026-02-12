為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    預謀搶銀行！前幫派會長持「槍」搶包 捐款想贖罪仍重判1年半

    2026/02/12 08:54 記者林嘉東／基隆報導
    天道盟太陽會基隆分會前會長謝金池（中）持空氣槍搶奪婦人，基隆地院審結依謝犯攜帶凶器搶奪罪判處1年半徒刑。（資料照）

    天道盟太陽會基隆分會前會長謝金池（中）持空氣槍搶奪婦人，基隆地院審結依謝犯攜帶凶器搶奪罪判處1年半徒刑。（資料照）

    天道盟太陽會基隆分會前會長謝金池缺錢花用，計畫獨自1人持空氣槍搶銀行，9月底騎女兒的機車至銀行前，見1名婦人提著手提包步出銀行，改變搶銀行計畫，持空氣槍喝令婦人交出手提包，得手內含1萬餘元現金的手提包。法院審理時，謝坦承犯行，還拿出捐款佐證有悔意，但法官不買帳，認為他惡性非輕，且為累犯，依攜帶兇器搶奪罪判處1年6月徒刑。

    判決指出，謝金池曾有妨害自由、恐嚇取財等多項前科，2024年6月才執行完畢出獄。去年9月，謝男因缺錢花用，竟事先持1把空氣槍，以藍色抹布蓋住車牌，兩端再用曬衣夾固定，在金融機構外守候。見被害人現身，謝男隨即亮出空氣槍行搶，強行奪走對方的手提包，內含1萬餘元現金及印鑑、存摺、鑰匙等私人物品。

    謝男得手後，隨即騎車逃離現場，途中更將犯案時穿著的長褲更換，企圖製造斷點躲避警方查緝。警方循線追查，謝犯案後騎車逃逸途中，車牌右邊的曬衣夾掉落，露出部分車牌號碼，讓警方循線找到犯案時騎的機車，最終將謝逮捕歸案，並扣得空氣槍及剩餘的4800元贓款。

    法院審理時，謝男在審理時坦承不諱，並自稱罹患精神疾病，強調案發後已陸續向慈善團體捐款，並附上收據與感謝狀，試圖證明自己已深具悔意，請求從輕量刑。

    但法官認為，謝男在作案前刻意遮掩車牌，並選擇在金融機構外埋伏，顯見是高度預謀犯案，且謝在行搶後更衣、逃匿的行為，顯示其惡性與一般突發性犯罪有別，加上謝男出獄不到2年便再犯，屬累犯，依謝男犯攜帶兇器搶奪罪，累犯加重，判處有期徒刑1年6月。

