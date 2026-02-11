高金素梅親信、Matzka岳父張俊傑 北院裁准羈押禁見

高金素梅親信、Matzka岳父張俊傑 北院法官裁准羈押禁見訊。（記者羅沛德攝）

無黨籍立法委員高金素梅，涉嫌詐領助理費、違法輸入中國快篩試劑、利用協會活動名義詐領補助款，台北地檢署昨指揮調查局國安站發動搜索約談，檢察官複訊後，聲押禁見高金的國會辦公室前主任、現任助理張俊傑（歌手Matzka的岳父）；台北地院晚間7時召開羈押庭，訊後認定張俊傑涉嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡之虞，晚間10時35分裁定羈押禁見。

高金素梅今凌晨移送北檢複訊後，因感冒身體不適而獲請回，近日再行傳喚，但諭令限制出境、出海。

據悉，檢調已掌握相關帳冊資料，正比對薪資申報紀錄及補助款流向，張俊傑於11日清晨被移送到北檢，他疑因協助高金詐領補助費，並借用女兒雲雅舜（金曲歌手Matzka之妻，涉洗錢，50萬元交保）的帳戶來掩飾金流，是全案的核心要角。

據稱張俊傑於偵訊時，未能完整交代資金細節，也與其他到案證人供述兜不攏，檢方認為他涉犯醫療器材管理法、詐欺、貪污治罪條例，有勾串之虞，有羈押的原因與必要性，向北院聲請羈押禁見。

台北地院輪值法官下午2時，與張俊傑的律師先召開限制閱卷庭，以避免與張聲押案無關的卷證資料外洩，晚間7時正式召開羈押庭。

北檢指出，高金素梅疑涉嫌貪污等3大不法，一是疑以人頭充任助理，向立法院詐領助理費；二是涉以人頭違法輸入中國製的快篩試劑，且用途非屬自用；三為透過其成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」與廠商合作，向原民會、台電、中油申請補助款，辦活動也疑有浮報經費。

