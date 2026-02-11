竹北天坑案激烈攻防！檢批縣府違法復工 辯方斥主觀推論

竹北天坑案今天開庭言詞辯論，新竹縣長楊文科（中）庭後步出新竹地方法院。（記者廖雪茹攝）

竹北「天坑案」今天開庭言詞辯論，檢察官痛批，面對「豐采520」案道路坍塌，新竹縣長楊文科與縣府工務處「官商勾結」，在未排除危險因素下即准予復工，猶如「猛虎出柙」。楊文科辯護人則批公訴人邏輯錯誤，強調復工審查本屬行政裁量、採滾動式處理；楊文科也在庭上指稱檢察官的論告「斷章取義」。

檢察官王遠志指出，依據《建築法》第58條規定，一旦發現工地有危險就應勒令停工，且復工的前提必須是原本導致停工的「原因消滅」，否則即屬違法放寬管制。「豐采520」建案第一次坍塌後，縣府依法停工並依監造人改善計畫復工；但第二、第三次復工尚未釐清事故原因、未經專業鑑定即放行，隔日再度坍塌，顯示措施未能排除危險。

王遠志認為，縣府未截斷危險因素即准予復工，猶如「猛虎出柙」，必然導致道路再次坍塌。雖然法律未明定須查明原因，但是邏輯上解除停工管制要有理由：鑑定或是技師簽章。楊文科身為首長為整起事件的「影武者」，籲法院嚴懲。

楊文科的辯護人在庭上反駁指出，檢方高度針對楊文科，多憑主觀推演，缺乏明確法律依據。豐邑機構起初不願復原，也不願提供擔保金，縣長楊文科當時面臨社會輿論，主動出面協調，最後讓豐邑拿出1億元擔保金。此外，搶險階段並未進行實際推進工程，而專案小組評估也認定周邊道路符合規定。去年1月復工，施工方式與之前相同，道路未再發生塌陷，依現有事證應判楊文科無罪。

楊文科在庭上說，檢方指控「斷章取義」。身為縣長，他在處理公共事件時須面對民代、地方民眾與建商等多方壓力，自己始終依法行政。

