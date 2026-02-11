烏日溪南橋重大車禍！ 雙胞胎兄弟雙載撞預拌車1死1重傷

烏日溪南橋發生重大車禍，機車卡進預拌混凝土車右輪前側。（讀者提供）

台中市烏日區溪南橋今天下午1點10分許發生重大車禍，一輛預拌混凝土車與機車雙載發生追撞，機車車身卡進右輪前側處，蘇姓雙胞胎兄弟（23歲）雙載都被卡進右後輪，其中，騎士頭顱被輪胎壓著當場死亡，乘客下半身被車輪壓住，仍在急救中，死者父親悲慟到說不出話。

台中市警消表示，溪南橋於下午1時13分獲報車禍救護，橋上兩名傷者都被壓在輪胎下，消防局派遣溪湳、勤工、國光分隊，由勤工小隊長丁崧晏帶隊前往搶救，經查為預拌混凝土車與機車車禍。

警消說，機車翻覆後卡進預拌混凝土車右前輪，至於機車兄弟都被卡在右後輪，由溪湳分隊救護車，23歲蘇姓患者意識清楚遭到嚴重創傷，送往中山醫學大學附設醫院救治，至於騎士頭顱破裂已明顯死亡。

中山醫學大學附設醫院表示，患者傷勢嚴重病情一度危急，由急診等各科醫師全力搶救仍未脫險。

肇事預拌混凝土車蔡姓司機（40歲）嚇到說不出話，酒測值為0，警方訊後依過失致死罪嫌送辦。

蘇姓兄弟父親下午趕往烏日警分局，製作筆錄時一度悲慟到說不出話，周遭人士透露，蘇姓兄弟為雙胞胎，當時還有一個兄弟騎在旁邊並未出事。

肇事預拌混凝土車蔡姓司機嚇到說不出話。（讀者提供）

