防搶演練！歹徒闖郵局大吼搶劫 輪椅阿北淡定洽公「完全沒在怕」

警方在郵局實施防搶演練。（警方提供）

農曆新年腳步將近，金融機構現金流量大增，為提升第一線人員面對突發治安事件應變能力，台中市第三分局近日攜手進化路郵局，實施一場防搶演練，演練過程節奏緊湊、情境高度擬真，宛如真實搶案上演，卻也意外捕捉到民眾甚至坐輪椅阿伯冷靜洽公的「超淡定畫面」，形成強烈反差，成為另類亮點。

演練中由員警扮演持械歹徒闖入郵局，大聲喝斥現場人員停止動作、不准交談，並命令行員交付現金，現場氣氛瞬間緊繃，受要脅行員依循平時訓練流程，表面配合歹徒要求，假意裝填鈔票以分散注意力；其他行員則把握時機，透過內部通報系統迅速向轄區警方回報狀況。

警方接獲通報後，立即啟動應變機制，支援警力迅速趕抵現場，完成包圍、制伏及逮捕歹徒等演練流程，展現警銀聯手的即時反應與默契配合，整體演練過程順利完成。

值得一提的是，考量過去曾發生演練過於逼真，引發民眾誤以為真實搶案而報警的情形，警方此次演練前已先向現場洽公民眾說明狀況，避免造成恐慌，因此畫面中可見，部分民眾在「歹徒」吼聲震天同時，仍神情自若地辦理業務，與情緒激動的假歹徒形成鮮明對比，讓緊張演練多了幾分趣味。

第三分局表示，今年「加強重要節日安全維護工作」展開，警方除持續強化巡邏與警力部署防搶演練，提升金融機構人員危機意識與自我防衛能力，全力守護民眾生命與財產安全，也提醒民眾若真的遇到搶案，應以自身安全為優先，保持冷靜並於安全情況下通報警方。

洽公民眾淡定辦業務，形成有趣反差。（警方提供）

