不滿健保核減「一毛不給」！英仁醫院批逼病人等死 追討85萬敗訴

新北市新莊英仁醫院主張「有醫療就應給付」，不滿中央健康保險署以非必要住院、病歷記載不完整等理由核減醫療費用，提起一般給付行政訴訟，請求給付遭刪減的健保點數共89萬6077點（約新台幣85萬餘元）。台北高等行政法院審理後認為，健保署審查並無違誤，判決駁回，全案可再上訴。

英仁醫院主張，健保精神應為「有醫療就應給付」，院內收治多為重症、長期臥床病患，健保署卻將費用「一毛不給」，形同逼迫醫院將病人送回家「等死」。此外，所有費用全刪間接導致包括人事成本、物料、藥品、水電費用付諸東流，嚴重影響醫院營運。

判決指出，英仁醫院於2022年與健保署簽訂健保特約合約，申報同年9月至11月多名病患住院及呼吸照護等醫療費用，經健保署初核、申復複核後，均以非必要住院、住院日數不適當及病歷記載不完整，無法支持診斷與治療內容等理由核減不予給付，醫院向衛福部申請爭議審議亦遭駁回，因此提起行政訴訟。

北高行審理認為，健保特約屬行政契約，醫療費用是否給付，須符合健保法規與契約所定要件，尤其應證明醫療行為具必要性、非過度或無效治療。健保署及衛福部爭議審議會均由具專業背景的醫師多次審查，屬高度專業判斷，除非有明顯事實錯誤或程序違法，法院原則上應予尊重。

北高行逐一檢視爭議個案，指多名病患為中風、慢性病或長期臥床者，病況穩定，主要需求屬長期照護，而非急性或必要醫療，部分病歷亦記載不完整，無法支持住院或呼吸照護的必要性。至於呼吸器使用，則引用醫學專業意見，認為呼吸照護應屬過程性治療，非可長期使用，醫院未能提出足以推翻審查結論的具體證據。

北高行認定，英仁醫院未能舉證證明健保署審查有錯誤，也未證明醫療行為符合健保特約的給付要件，健保署核減相關醫療費用並無違法，判決駁回，全案可再上訴。

