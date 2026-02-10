南市前消防局長涉貪 檢方掌握李明峯、女密友三次收賄

前消防局長李明峯，涉收賄案偵結，檢方指去年搜索8處後聲押獲准，昨天起訴李與楊姓業者，曾姓業者緩起訴2年並繳國庫100萬元。（民眾提供）

台南地檢署偵辦前南市消防局長李明峯涉貪案偵結，指揮檢察官許華偉掌握李與楊姓消防設備業者涉三次收賄，昨起訴並移審，另曾姓業者獲緩起訴。

南檢去年12月24日指揮廉政署南部地區調查組到消防局調取資料，並搜索8處、傳訊10人，12月25日凌晨逮捕李明峯與李的楊姓女密友，向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，李明峯任內握有審核民間捐贈消防設備器材權限，認定他與楊女、曾姓業者合作推銷高壓細水霧機組及幫浦消防車，並引導原欲捐贈救護車民眾改捐上述設備，另將捐贈者資訊交由業者接洽，待簽約訂購後再由李明峯審核同意入消防局。

檢方一共掌握三次行賄。曾姓業者在2023年9月某日帶60萬元到消防局後方全家便利商店，分別交給李明峯與楊女各30萬元。2024年5月9日又帶120萬元到同地點，將李明峯的60萬元放在消防局公務車副駕駛座下方腳踏板處，另60萬元交給楊女。2024年8月某日再帶140萬元到同地點，將李明峯的70萬元放在同一位置，另70萬元交給楊女。

檢方昨日偵結，認李明峯與楊男涉犯貪污治罪條例收受賄賂罪嫌，向台南地院提起公訴，今天提解羈押2人移送審理。曾男涉交付賄賂部分緩起訴2年，命6個月內繳國庫100萬元並參加法治教育，檢方稱仍續查有無其他不法。

