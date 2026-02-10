情色網驚見當年遠距戀性影像 前男友願賠百萬元也不饒他

男子偷偷竊錄女友視訊時裸露私密性影像，被上傳色情網站。（情境照）

高雄市蕭姓男子5年前交往遠距女友，兩人長期以Discord通訊軟體進行視訊交流，蕭男竟偷偷竊錄女友視訊時裸露私密性影像，將檔案儲存在電腦中，2人分手後，女子意外發現當年與前任私密影片，竟被上傳色情網站供人線上觀覽，儘管蕭男辯上傳者不是他，並願賠償百萬元仍不被接受，橋頭地院依妨害秘密罪判處蕭男徒刑4月。可上訴。

判決書指出，被告蕭男與A女前為男女朋友關係，2人2021年2月至7月交往期間，因分隔兩地，雙方長期以Discord通訊軟體進行視訊通話，蕭男竟竊錄A女視訊時裸露胸部之畫面多次，並將檔案儲存在電腦中。2人分手後，蕭男友人2022年11月於其租屋處借用電腦時，發現私密影像，並上傳至色情網站，A女經友人告知後報警。

蕭到案一度否認犯行，直到法院審理時才坦承不諱，並自陳大約成功下架90%影片，並要以100萬元彌補告訴人所受創傷，但A女代理人堅持應賠償港幣92萬元，雙方無法成立調解，橋頭地院依無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，電腦設備沒入。

