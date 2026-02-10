為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    情色網驚見當年遠距戀性影像 前男友願賠百萬元也不饒他

    2026/02/10 14:22 記者蔡清華／高雄報導
    男子偷偷竊錄女友視訊時裸露私密性影像，被上傳色情網站。（情境照）

    男子偷偷竊錄女友視訊時裸露私密性影像，被上傳色情網站。（情境照）

    高雄市蕭姓男子5年前交往遠距女友，兩人長期以Discord通訊軟體進行視訊交流，蕭男竟偷偷竊錄女友視訊時裸露私密性影像，將檔案儲存在電腦中，2人分手後，女子意外發現當年與前任私密影片，竟被上傳色情網站供人線上觀覽，儘管蕭男辯上傳者不是他，並願賠償百萬元仍不被接受，橋頭地院依妨害秘密罪判處蕭男徒刑4月。可上訴。

    判決書指出，被告蕭男與A女前為男女朋友關係，2人2021年2月至7月交往期間，因分隔兩地，雙方長期以Discord通訊軟體進行視訊通話，蕭男竟竊錄A女視訊時裸露胸部之畫面多次，並將檔案儲存在電腦中。2人分手後，蕭男友人2022年11月於其租屋處借用電腦時，發現私密影像，並上傳至色情網站，A女經友人告知後報警。

    蕭到案一度否認犯行，直到法院審理時才坦承不諱，並自陳大約成功下架90%影片，並要以100萬元彌補告訴人所受創傷，但A女代理人堅持應賠償港幣92萬元，雙方無法成立調解，橋頭地院依無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，電腦設備沒入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播