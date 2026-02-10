為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新北2025年毒駕較前一年增1302件 侯友宜要求強力執法零容忍

    2026/02/10 14:02 記者黃子暘／新北報導
    新北市警察局交通大隊在道安會報專案報告。（新北市交通局提供）

    新北市警察局交通大隊在道安會報專案報告。（新北市交通局提供）

    酒駕毒駕惡劣行為害人害己，新北市警察局交通大隊今（10）日在道安會報專案報告指出，去年新北取締酒駕違規件數共有4586件，酒駕造成A1死亡事故有2件、死亡2人，另取締毒駕共1501件。市長侯友宜裁示，酒駕、毒駕零容忍，市府將以最嚴格標準執法，另春節人車活動頻繁，各單位要落實交通疏導措施及施工交維管理。

    交通大隊長李仁寧報告指出，新北市去年度取締酒駕違規件數共4586件，酒駕釀A1死亡事故2件、死亡2人，較前一年減少1件、1人；取締毒駕部分共1501件，較前一年增加1302件，歸因為警方加強查緝與執法強度。

    侯友宜說，警察局分析重大交通事故肇因，發現多是未注意車前狀況，其中肇事車種以機車最多，事故族群以65歲以上高齡者比例最高，市府將持續從工程改善、教育宣導與嚴正執法同步加強；另外，市府會配合中央推動的70歲換照政策，針對無照駕駛、高齡駕駛、改裝車、微型電動二輪車的事故防制將嚴謹把關並定期檢討。

    針對酒駕、毒駕及其他重大交通違規行為，侯友宜指出，請警察局持續結合路檢、巡邏與科技執法，加強熱時、熱點取締與勤務部署，即時嚇阻相關行為，近期毒駕已成為社會關注議題，警察局將規劃專案勤務打擊毒駕。

    另外，因應春節連假期間的人車活動，侯友宜表示，各局處要強化節前風險盤點，落實交通疏導措施及施工交維管理，確保工區周邊人車動線安全順暢。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

