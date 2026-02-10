「巧克力」咬傷路人 飼主卸責謊稱「流浪狗」被打臉

黃姓女子牽狗散祭時被一群流浪犬包圍攻擊，其中一隻咬人的狗飼主不認帳。示意圖（資料照）

黃姓女子牽著愛犬散步，行經小港區一處鐵皮屋時，遭多隻狗包圍，其中一隻咖啡色的狗突然撲咬黃女，黃女高呼救命，陳姓男子聽到呼救聲查看時，叫了一聲「巧克力」，傷人的狗聽到叫聲鬆開狗嘴，黃女報警提告，陳男辯稱「巧克力」是流浪狗不是他養的，但法官發現，「巧克力」有被陳男用狗鍊鎖在家中，因此不採信他的說詞，依過失傷害罪判他拘役20天，得易科罰金。

判決指出，2024年12月13日晚上8點多，黃女牽著愛犬出外散步時，人狗走到一處鐵皮屋前方時，突然有一群狗冒出，尾隨在黃女身後，黃女正急拉著愛犬離開時，突然有一隻咖啡色的狗撲咬黃女小腿，黃女被咬後高呼救命，此時在鐵皮屋裡的陳男聽到呼救聲，外出查看時看到狗咬人，立即叫了一聲「巧克力」。

請繼續往下閱讀...

傷人的狗聽到陳男叫聲鬆開狗嘴，陳女趕緊帶著狗回家，經檢視傷口後發現咬痕很深，陳女在丈夫的陪同下前往醫院包紮，並報警提告；高雄地方法院審理時，陳男否認傷人的狗是他養的，還說他雖然有把狗取名叫「巧克力」，但狗是附近鄰居一起餵養，不是他家的狗。

但法官根據警方蒐證資料，發現「巧克力」傷人後，就被陳男用狗鍊鎖在鐵皮屋裡面，並提供遮風避雨、安靜休憩的處方與一般餵養流浪犬僅於定點放置食物的情況有別，因此不採信陳男說詞；陳男見自己理虧，提出願意賠15萬元給黃女，但黃女不同意和解，法官依過失傷害罪判陳男拘役20天，得易科罰金，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法