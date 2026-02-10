為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    瑞陽公園驚見怪男隨機強抱小孩 內湖警逮人強制送醫

    2026/02/10 12:33 記者鄭景議／台北報導
    犯嫌行經路口畫面。（記者鄭景議翻攝）

    犯嫌行經路口畫面。（記者鄭景議翻攝）

    台北市內湖區昨日下午驚傳隨機強抱小孩案件。1名眼神怪異、體型微胖的陌生男子，在瑞陽公園內突然靠近1對帶著幼童的夫妻，並試圖強行抱走小孩。家長驚覺後立即制止，雙方爆發肢體衝突，導致家長與幼童均受傷。內湖分局獲報後趕抵現場將男子逮捕，並先將其強制送醫，全案依傷害、強制罪嫌移送法辦。

    內湖分局表示，昨日下午5時25分許接獲報案，指稱文德路22巷一帶的瑞陽公園發生疑似擄人與傷害案。初步調查，報案民眾當時正與丈夫陪同小孩在公園滑梯旁嬉戲，該名陌生男子無故靠近，並突然伸手拉扯小孩企圖抱走。家長當下反應迅速將孩子抱離，但男子仍持續跟隨並意圖再次動手。

    受害母親事後在網路社群Threads發文指出，該名男子眼神怪異，當時一直逼近要抱小孩，她因為極度恐慌，隨手拿起旁邊小朋友的滑板車當作盾牌阻擋，要求對方離開。沒想到男子竟突然動手攻擊，造成她與上前制止的丈夫受傷，連年幼的小孩也被波及。

    警方獲報迅速趕抵現場，當場將該名行徑怪異的男子壓制。經了解，該名男子疑似有精神狀況，警方在帶回偵訊後，已先將其強制送往其固定就診的醫院收治。被害家長目前已正式向男子提出傷害及強制罪告訴，警方已依程序受理。全案訊後警方將男子依刑法傷害及強制罪嫌，移請士林地方檢察署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播