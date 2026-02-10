為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    春安首日高雄動員520名警力 舞廳臨檢舞小姐秀辣腿排排站

    2026/02/10 03:04 記者許麗娟／高雄報導
    深夜氣溫驟降，舞廳小姐仍穿著短裙上工。（記者許麗娟攝）

    深夜氣溫驟降，舞廳小姐仍穿著短裙上工。（記者許麗娟攝）

    今年加強重要節日安全維護工作昨（9）日晚間正式啟動，首日高雄市動員17個分局、各大隊共520名警力全面執行特殊行業臨檢、閉鎖式道路路檢，氣溫驟降，舞廳裡穿著火辣短裙大秀美腿的舞小姐，遇大批警力入店臨檢，連忙暫停服務進到舞池內排排站接受身分檢查。

    加強重要節日安全維護工作自9日22時起至23日24時止共15天，高雄市副市長林欽榮、警察局長趙瑞華特別前往苓雅分局為警察弟兄加油打氣，林欽榮指出，今晚動員是全面性，520名警力全面部署，特別針對特殊行業臨檢、閉鎖式道路路檢，呼籲特定行業保持自主管理，並與轄區分局保持互動，力保「治安平穩、道安順暢、民眾安心」三安主軸，讓民眾安心過好。

    高雄市警察局長趙瑞華表示，雖然他才剛上任21天，但治安沒有空窗期，會以市長陳其邁「緊緊緊」為原則，強調「有案速查」、「有案必破」，如9日左營高鐵站發生朋友間因財務糾紛，被侵佔車子和240萬元，警方透過科技辦案和攔查圍捕，在2小時內就抓到嫌犯。

    警方呼籲，春節前後金融機構、大型賣場、量販店、年貨商街等現金流動頻繁，易為歹徒覬覦而發生強盜、搶奪或竊盜等，業者應強化自我防護功能，金融機構也要做好員工自衛編組演練防搶，讓民眾提款更安心。

    年假期間，警方將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查，全力杜絕酒駕，保護用路人生命安全。

    高雄警深夜前往舞廳臨檢，舞小姐秀辣腿排排站接受身分檢查。（記者許麗娟攝）

    高雄警深夜前往舞廳臨檢，舞小姐秀辣腿排排站接受身分檢查。（記者許麗娟攝）

    警方進入舞廳包廂臨檢。（記者許麗娟攝）

    警方進入舞廳包廂臨檢。（記者許麗娟攝）

    警方於舞廳臨檢。（記者許麗娟攝）

    警方於舞廳臨檢。（記者許麗娟攝）

    警方於路口進行閉鎖式道路路檢，防堵酒駕及不法情事。（記者許麗娟攝）

    警方於路口進行閉鎖式道路路檢，防堵酒駕及不法情事。（記者許麗娟攝）

    高雄市副市長林欽榮（中）與警察局長趙瑞華（左）為警長弟兄加油打氣，由苓雅分局長林俊賢（右 ）代表受贈。（記者許麗娟攝）

    高雄市副市長林欽榮（中）與警察局長趙瑞華（左）為警長弟兄加油打氣，由苓雅分局長林俊賢（右 ）代表受贈。（記者許麗娟攝）

